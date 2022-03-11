Поздравляем! В финале шоу "Народ поет" победил нарвский рок-коллектив Pale Alison!

Pale Alison - это молодой рок-коллектив из Нарвы. Одна из солисток и одновременно гитаристка группы Эвелина Кооп еще учится в школе. Pale Alison: Эвелина Кооп (вокал, гитара), Елизавета Андержанова (вокал), Арсений Алексеев (гитара), Николай Рудаков (бас-гитара), Андрес Нарусон (ударные).

“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире.

Ведущие шоу: Виталий Вестеринен и Алина Захарова — самый яркий звездный дуэт Эстонии! Многие уже наслышаны, что Виталий удивляет своими искрометными импровизационными шутками, а Алина заряжает всех вокруг позитивом и юмором.

До новых встреч в эфире!