Умер сценарист “Белого солнца пустыни” и "Сибирского цирюльника" Рустам Ибрагимбеков

Рустам Ибрагимбеков родился в 1939 году в Баку. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии, а затем учился в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. Позднее он начал изучать драматургию кино, окончил сначала Высшие сценарные курсы, а затем Высшие режиссерские курсы во ВГИКе.

Дебютом Ибрагимбекова стала работа над фильмом «В одном южном городе» режиссера Эльдара Кулиева, снятого на киностудии «Азербайджанфильм». Известность к нему пришла после сценария к фильму «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, который он написал вместе с Валентином Ежовым.

Ибрагимбеков также был сценаристом кинолент Никиты Михалкова «Последний день войны», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник». Всего он написал более 40 сценариев к фильмам.

Он также занимался литературной деятельностью, писал на русском языке. Ибрагимбеков является автором 15 пьес, в том числе «Женщина за зеленой дверью» и «Прикосновение», а также рассказов. Имел звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и России, народного писателя Азербайджана.