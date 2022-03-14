14.03.2022, 08:45
"Мы уже в тюрьме". Почему кинокритик Антон Долин уехал из России в Латвию?
ФОТО: Aleksandr Kulikov
Известный кинокритик Антон Долин отвечает на сообщение Delfi насчет интервью уже после семи утра. Накануне вечером он посетил рижский фестиваль документального кино Artdocfest. По словам Долина, он встает рано, потому что последние две недели почти не спит, постоянно следя за новостями. Он публично выразил свое несогласие с российским вторжением в Украину, озвучивая в том числе и причины своего отъезда. К посту на Facebook он прикрепил фотографию двери своей квартиры, на которой белой краской выведена буква Z. Это было за день до его отъезда из России.