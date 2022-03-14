"Мы уже в тюрьме". Почему кинокритик Антон Долин уехал из России в Латвию?

Он один из тысяч россиян, которые покинули свой дом после начала войны в Украине. Большую часть пути Долин преодолел на поезде — вместе с ним уехала его жена, дети и собака. Поскольку воздушное сообщение закрыто, из России в направлении Европы можно уехать только по земле. По данным Al Jazeera, возможности беглецов ограничены: после почти полного закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов, вариантов осталось немного. Желающие уехать в Европу пересекают сухопутную границу с Финляндией или странами Балтии. Те, у кого нет европейских виз, едут в Грузию, Армению и Турцию, где сейчас растет количество российских диссидентов. Более состоятельные россияне переезжают в Объединенные Арабские Эмираты.

Каковы причины? "Главное событие одно — война России против Украины, все остальное — нюансы. В более глубоком смысле, это крах моего мировоззрения, моего взгляда на жизнь в России", — рассказывает Долин Delfi о причинах своего отъезда. Более того, по его мнению, во время агрессии любая конструктивная культурная деятельность теряет смысл. Долин является главным редактором журнала "Искусство кино", а также пишет для интернет-издания Meduza, где недавно опубликовал статью о санкциях против кинематографа.