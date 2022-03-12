Время возможностей: Максим Фадеев решил возродить свой продюсерский центр

“Хорошая новость для поклонников, компания „MALFA“ возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах. Я вас любил, люблю, и буду любить!” — сообщил Фадеев на своей странице в Instagram.