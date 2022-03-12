Время возможностей: Максим Фадеев решил возродить свой продюсерский центр
На фоне западных санкций о своем уходе из России заявили несколько зарубежных звукозаписывающих компаний, с которыми сотрудничали российские певцы и музыканты. Это так называемая “Большая тройка” — Sony Music, Warner Music, Universal Music. Однако российский шоу-бизнес все равно будет успешно развиваться благодаря отечественным продюсерским центрам. Во всяком случае, на это надеется Максим Фадеев.
“Хорошая новость для поклонников, компания „MALFA“ возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах. Я вас любил, люблю, и буду любить!” — сообщил Фадеев на своей странице в Instagram.
Продюсерский центр знаменитости был закрыт в 2018 году из-за конфликтов с некоторыми исполнителями. Однако сейчас он намерен вновь вдохнуть жизнь в свое детище. Это представляется весьма удачным профессиональным и коммерческим ходом, учитывая, что соответствующая ниша на рынке сейчас будет свободна, а значит, появятся широкие возможности для российских проектов.