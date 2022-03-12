“Пишу и плачу”: Ольга Бузова попрощалась с подписчиками

“И я горжусь, что в тот момент, когда у нас могут отнять то, что мы с вами создавали семь лет, мы являемся инстаграмом номер один в России и СНГ. Я говорила это много раз и сейчас хочу сказать еще! Я люблю вас, и благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении стольких лет”, — обратилась инстадива к подписчикам.