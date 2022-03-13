Жена Джастина Бибера госпитализирована с поражением мозга
25-летнюю Хейли Бибер госпитализировали с поражением мозга. По данным СМИ, модель пострадала от осложнений коронавируса. Сообщается, что 28-летний Джастин Бибер тоже переболел ковидом пару недель назад. Поэтому модель могла заразиться от него, — предполагает “СтарХит”.
Сейчас Хейли борется с последствиями респираторного заболевания. Так, на прошлой неделе она чувствовала слабость, у нее наблюдалось нарушение речи и возможность двигаться.
К слову, сначала Бибер предполагала, что у нее случился инсульт. Схожие симптомы она заметила в четверг утром, после чего тут же обратилась к специалистам. В клинике врачи обнаружили в мозгу звезды небольшой сгусток крови, который вызвал нехватку кислорода.
“Я завтракала вместе с мужем, когда все началось. Меня отвезли в больницу. Врачи сказали, что у меня в мозгу образовался маленький тромб, но мое тело справилось с этим самостоятельно, и мне стало легче в течение нескольких часов”, — поделилась блондинка.
Звезда получила всю необходимую медицинскую помощь и выписалась из больницы. Несмотря на то, что модель чувствует себя лучше, за ее состоянием все еще следят доктора.