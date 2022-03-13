Pink Floyd и Дэвид Гилмор ввели собственные санкции против России и Беларуси

“Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России на Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются у всех поставщиков цифровой музыки в России и Белоруссии”, — говорится в сообщении.

Таким образом, решение не касается альбомов, записанных группой до 1987 года. В частности, принёсшие Pink Floyd мировую известность альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall были записаны в 1970-x. Группа существует с середины 1960-х годов.

Как тут не вспомнить юмористическую программу “Весёлые ребята” 40-летней давности с декламированием “комсомольских” речёвок вроде “Тех, кто слушает пинфлой, гнать па-аною метлой”…