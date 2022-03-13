ВИДЕО | Татьяне Лазаревой удалось выбраться из Украины
Соглашаясь поработать тренером в новом сезоне “Лиги смеха”, Татьяна Лазарева никак не могла предположить, что задержится в центре Киева, к которому подбираются российские “освободители”. Какое-то время она отказывалась уезжать — “другим нужнее”, но всё же не согласилась рискнуть и пересечь границу — естественно, не с Россией.
Риск был двойной. С одной стороны, российская армия, которая только по официальной версии поражает исключительно военные цели. С другой — на территории Украины теперь опасно “светить” российский паспорт. Однако главные приключения ждали Татьяну уже в Польше: водителя её автомобиля заподозрили в диверсии. Но потом оказалось, что “виновата” именно Лазарева. Всё разрешилось благополучно, но теледущая оговаривается, что теперь вряд ли вернётся в Россию: “наговорила на тюрьму”. Да и Украине больше не до “Лиги смеха”…