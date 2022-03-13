В торговом центре Юлемисте открылась экспозиция картин, которые будут проданы с аукциона. Средства будут направлены в помощь детям Украины
Вчера в торговом центре Юлемисте состоялся необычный концерт-экспозиция, в ходе которого была открыта выставка картин, созданных эстонскими знаменитостями, а также была возможность послушать их музыкальные творения. Наряду с этим, картины были выставлены на аукцион, все собранные на аукционе средства будут направлены на поддержку морального здоровья детей Украины.
Благотворительный концерт-экспозиция под названием «Maalides Head» уже седьмой год помогает собирать средства для благотворительного фонда Minu Unistuste Päev. В этом году средства, собранные в рамках совместного проекта, в полном объеме пойдут на поддержку прибывших в Эстонию детей Украины и их душевного состояния, разрушенного ужасами войны. По состоянию на сегодняшний день в Эстонию прибыло около 4000 детей, которые ощущают нехватку в учебных и игровых материалах, также наблюдается дефицит и в совместном времяпрепровождении, которое помогло бы им залечить свои душевные раны.
«Происходящее в Украине непостижимо и крайне несправедливо. Нашей солидарной ответственностью, и в рамках сил и возможностей, является необходимость помочь и протянуть руку помощи пострадавшим в этой войне. Я очень рада, что фонд Unistuste Päev сразу подхватил идею относительно того, как можно помочь и поддержать прибывших в Эстонию детей из Украины», — говорит руководитель проекта «Maalides Head» Марианне Тамм.
«Среди добровольцев нашего фонда также есть те, чьи родственники, друзья или коллеги остались в ужасных лапах войны. Это для нас всех очень личное. Идея поддержать прибывающих в Эстонию детей из Украины была встречена и принята фондом единогласно и не нуждалась в долгих обсуждениях. У нас широкая сеть партнеров, есть багаж знаний о проведении мероприятий и добровольцы, которые готовы тратить свое личное время, чтобы помочь детям и их близким пережить душевные травмы через призму положительных впечатлений», — говорит исполнительный директор благотворительного фонда Minu Unistuste Päev Кристийна Габор-Мяги.
По словам директора по маркетингу и корпоративной ответственности торгового центра Ülemiste Тийи Нымм, они с большим удовольствием выделили место в атриуме для проведения данной выставки. «Помимо проекта «Maalides Head», мы также сотрудничаем с Эстонским Красным Крестом, на основании собранных ими списков мы вместе с арендаторами центра собираем пожертвования для военных беженцев из Украины. В нынешнее непростое время важно быть вместе и поддерживать нуждающихся больше, чем когда-либо», — прокомментировала Нымм.
На выставке представлены работы известных деятелей Эстонии, созданные ими с большим усердием и любовью. Картины можно приобрести на интернет-аукционе maalideshead.ee. Аукцион начал свою работу 12 марта в 11.00 и завершится 27 марта в 19.00. На торжественном открытии в атриуме торгового центра Юлемисте выступили несколько пожертвовавших свои картины музыкантов: Геттер Яани, Уудо Сепп, Грете Пайа, Ингер и Сисси, последняя также была ведущей мероприятия.
Помимо вышеупомянутых артистов, свои пожертвования в виде картин внесли: Стефан, Иво Линна, Андрей Зевакин, Саара Пиус, Уку Сувисте, Инга Тислар, Юрген Пярнсалу, Реэт Хярмат, Йоханна Рандманн, Яанус Сакс, Катарийна Либе, Мерилин Малк, Мари Юрьенс, Кади Полль, Хэлен Адамсон, Мартти Халлик, Лийна Ариадне, Ханна Лийна Выса, Айви Рая, Оливер Кываск, Крислин Салло, Кейти Уйбомяги и Марек Линдмаа.