В торговом центре Юлемисте открылась экспозиция картин, которые будут проданы с аукциона. Средства будут направлены в помощь детям Украины

Благотворительный концерт-экспозиция под названием «Maalides Head» уже седьмой год помогает собирать средства для благотворительного фонда Minu Unistuste Päev. В этом году средства, собранные в рамках совместного проекта, в полном объеме пойдут на поддержку прибывших в Эстонию детей Украины и их душевного состояния, разрушенного ужасами войны. По состоянию на сегодняшний день в Эстонию прибыло около 4000 детей, которые ощущают нехватку в учебных и игровых материалах, также наблюдается дефицит и в совместном времяпрепровождении, которое помогло бы им залечить свои душевные раны.

«Происходящее в Украине непостижимо и крайне несправедливо. Нашей солидарной ответственностью, и в рамках сил и возможностей, является необходимость помочь и протянуть руку помощи пострадавшим в этой войне. Я очень рада, что фонд Unistuste Päev сразу подхватил идею относительно того, как можно помочь и поддержать прибывших в Эстонию детей из Украины», — говорит руководитель проекта «Maalides Head» Марианне Тамм.

«Среди добровольцев нашего фонда также есть те, чьи родственники, друзья или коллеги остались в ужасных лапах войны. Это для нас всех очень личное. Идея поддержать прибывающих в Эстонию детей из Украины была встречена и принята фондом единогласно и не нуждалась в долгих обсуждениях. У нас широкая сеть партнеров, есть багаж знаний о проведении мероприятий и добровольцы, которые готовы тратить свое личное время, чтобы помочь детям и их близким пережить душевные травмы через призму положительных впечатлений», — говорит исполнительный директор благотворительного фонда Minu Unistuste Päev Кристийна Габор-Мяги.