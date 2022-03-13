Макса Барских теперь хейтят и в России, и в Украине

Барских в личном блоге рассказал, что средства от покупки билетов российскими фанатами пойдут на “благотворительные цели”. Российские поклонники выразили негодование по этому поводу. А недавно певец гневно отозвался и о России, подчеркнув, что ноги его там больше не будет. “Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула?! Это вам повезло что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов”, — негодовал Макс.

В числе ответивших ему — Сергей Лавров. Не министр, а продюсер. “То, что он сейчас говорит о России, — кошмар. Он вообще никому не нужен в Европе. Если бы не наша страна, если бы не признание в России, где бы он сейчас был? Он ведь и на Украине стал популярен через Россию. Мозги-то надо включать. Слушайте, спецоперация завтра закончится, а где они дальше будут работать? Продюсер Барских Алан Бадоев тоже поносит нашу страну. Уважаемый Алан, хочется спросить: “А основные деньги ты где заработал?”. Да, твои клипы талантливы. Но по 50 тысяч евро за клип, по 100 тысяч евро за клип кто тебе платил? Твои украинцы? У них денег нет и не было никогда. Тебе приносили такие доходы наши российские звезды, которые зарабатывали деньги в нашей стране. Ты заработал имя почему? Потому что твои клипы показывали на российском телевидении. Ты заработал имя, ты заработал деньги, ты заработал все остальное”, — отметил он.

Досталось заодно и Потапу с Настей. “А эти Потап с Настей? Они когда-нибудь зарабатывали деньги у себя в стране? Они все эти деньги зарабатывали в России. У них было много корпоративов в Москве, они сумками деньги возили на Украину. И сейчас так говорить! Ну, это некрасиво! Вот хочется сказать, что сейчас маски реально сняты. Мы видим, кто и что из себя представляет”, — кипятится он.