Умер оскароносный актер Уильям Херт

Херт — уроженец Вашингтона. Он снялся в более сотне фильмов и сериалов. Среди них: “Жар тела”, “Парк Горького”, “Джейн Эйр”, “Затерянные в космосе”, “Искусственный разум”, “Точка обстрела”. Сыграл Госсекретаря Росса в пяти фильмах Марвел. Актер получил одну из самых престижных кинопремий “Оскар” за роль Луиса Молины в фильме “Укус женщины-паука”, который вышел на экраны в 1985 году. Срежиссировал картину Эктор Бабенко.