14.03.2022, 09:29
Умер оскароносный актер Уильям Херт
Foto: imago stock&people via www.imago-images.de, imago images/Future Image
Американский актер, обладатель “Оскара” Уильям Херт умер, не дожив неделю до 72 лет. Как пишет Deadline, артист скончался 13 марта. “С большой скорбью сообщаю, что семья Хертов оплакивает смерть Уильяма Херта. Он мирно умер в окружении семьи от естественных причин”, — процитировало издание слова сына актера.
Херт — уроженец Вашингтона. Он снялся в более сотне фильмов и сериалов. Среди них: “Жар тела”, “Парк Горького”, “Джейн Эйр”, “Затерянные в космосе”, “Искусственный разум”, “Точка обстрела”. Сыграл Госсекретаря Росса в пяти фильмах Марвел. Актер получил одну из самых престижных кинопремий “Оскар” за роль Луиса Молины в фильме “Укус женщины-паука”, который вышел на экраны в 1985 году. Срежиссировал картину Эктор Бабенко.
Херт также был отмечен наградой Британской академии кино и телевизионных искусств и серебряной премией Каннского фестиваля.