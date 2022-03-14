ВИДЕО | Моргенштерн выпустил антивоенный клип

"Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", - этими словам завершается песня. И кажется, под ними готовы подписаться все. Только одни при этом оправдывают войну, а другие осуждают.