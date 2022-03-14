14.03.2022, 10:35
ВИДЕО | Моргенштерн выпустил антивоенный клип
ФОТО: screenshot - youtube
Находящийся за границей российский рэпер Моргенштерн выпустил антивоенный клип “12”. В нем звучат призывы к миру, а также фразы из реальных разговоров с обращениями к российским солдатам. Некоторые фразы — с ненормативной лексикой, — предупреждают “Вести”.
Первое обращение в прозе принадлежит Дмитрию Гордону. А перед финалом звучат слова мамы Владислава Палагина - музыканта, с которым сотрудничает Моргенштерн.
"Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", - этими словам завершается песня. И кажется, под ними готовы подписаться все. Только одни при этом оправдывают войну, а другие осуждают.