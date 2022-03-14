14.03.2022, 12:05
“Монументальное бедствие”: Тимур Бекмамбетов планирует снять документальный фильм о войне в Украине
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Режиссёр Тимур Бекмамбетов сообщил, что работает над картиной под названием DWW1. Она будет посвящена “цифровой стороне” конфликта — новостях и фейках.
Ситуацию в Украине Бекмамбетов назвал “монументальным бедствием”, которое за короткое время изменило весь мир. Также кинематографист прокомментировал запрет демонстрации российских фильмов на некоторых зарубежных фестивалях. По мнению Бекмамбетова, сейчас в принципе неподходящее время для таких мероприятий: красные ковровые дорожки приобретают зловещий символизм.
Бекмамбетов родился в Казахстане, но провёл много лет в украинских городах Чернигове и Херсоне. “Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился за одну ночь”, — прокомментировал он.