“Монументальное бедствие”: Тимур Бекмамбетов планирует снять документальный фильм о войне в Украине

Ситуацию в Украине Бекмамбетов назвал “монументальным бедствием”, которое за короткое время изменило весь мир. Также кинематографист прокомментировал запрет демонстрации российских фильмов на некоторых зарубежных фестивалях. По мнению Бекмамбетова, сейчас в принципе неподходящее время для таких мероприятий: красные ковровые дорожки приобретают зловещий символизм.

Бекмамбетов родился в Казахстане, но провёл много лет в украинских городах Чернигове и Херсоне. “Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился за одну ночь”, — прокомментировал он.