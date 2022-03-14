В новом фильме Кадри Кыусаара принимают участие актеры мирового уровня
Мужскую главную роль в фильме “Пустыня” исполняет суперзвезда с Ближнего Востока Али Сулиман, который участвовал и во многих картинах Голливуда. Эстонская публика знает его по пакистанскому фильму “200 метров”, который был показан на PÖFF-е |(Таллинском кинофестивале “Тёмные ночи”).
Режиссер и сценарист фильма “Пустыня” Кадри Кыусаар сказала, что написала роль специально для Али Сулимана. Кыусаар вспоминает: “Мы встретились в 2012-ом году, когда вместе работали на армянском короткометражном фильме. Наша дружба продолжалась и когда я получила финансирование, я сообщила
Али, что мы будем снимать картину”.
Главную женскую роль исполняет Фрида Вестердал и при выборе этой актрисы большую роль сыграла случайность. “Я видела фотографию Фриды на сайте стокгольмского театра, нашла в интернете адрес ее электронной почты и написала ей. На роль Ингрид были и другие кандидаты, но именно с Фридой я почувствовала
что-то, и она стала Ингрид”, говорит режиссер.
В фильме “Пустыня” так же участвуют шведский актер Магнус Креппер (“Королева сердец”, сериал Нетфликс “Сомнительный убийца”, “Девушка с татуировкой дракона”) и актриса из Финляндии Джессика Грабовски (“Том
из Финляндии”, „Там, где мы когда-то были”).
Фильм рассказывает историю шведской фотожурналистке Ингрид (Фрида Вестердал), которая, находясь в рабочей командировке в апокалиптическом Синае, где нет ни людей, ни законов, попадает в заложники к вооружённой палестинской группировке и её прячут в пустыне.
Однако вскоре Ингрид влюбляется в самого симпатичного из боевиков — Али (Али Сулиман). В сложившейся ситуации у лидера банды Мусы (Фирас Тайбех) сразу возникают подозрения, что влюблённость может привести к предательству. Всё это только усугубляет ситуацию и ставит под вопрос вероятность
того, что Ингрид удастся выжить.
Режиссер и сценарист Кадри Кыусаар (“Мама” — номинант от Эстонии на премию “Оскар” за фильм на иностранном языке; “Арбитр” — премьера на Международном кинофестивале в Карловых Варах; “Магнус” — премьера в конкурсной программе Каннского кинофестиваля).
Оператор — Стен-Йохан Лилль (“Последние”, “Скандинавская тишина”, “Беспорядочные дни”) лауреат премии EFTA (премия Эстонского кино и телевидения), монтажер — Менни Ренвалл, звукорежиссер — Йоона Юряля, художник по костюмам — Ану Гулд, гримёры — Фарах Джадаане и Билл Хаззам, 3D-художник
– Роберт Ландес, композитор — Б.Дж. Нильсен.
Фильм был создан при сотрудничестве между Эстонией, Швецией и Финляндией. Продюсер — Ает Лайгу, сопродюсеры — Шарлотта Мост, Мария Ларссон Герпийон, Мерья Ритола и Эсси Хаукамаа. Фильм был профинансирован Эстонским институтом кино, Культурным фондом Эстонии, Министерством культуры и программой
Европейского союза “Креативная Европа”. Производство кинокомпании Meteoriit, дистрибьютор –ACME Film.
“Пустыня” выйдет на экраны эстонских кинотеатров 25-го марта 2022-го года.