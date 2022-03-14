В новом фильме Кадри Кыусаара принимают участие актеры мирового уровня

Мужскую главную роль в фильме “Пустыня” исполняет суперзвезда с Ближнего Востока Али Сулиман, который участвовал и во многих картинах Голливуда. Эстонская публика знает его по пакистанскому фильму “200 метров”, который был показан на PÖFF-е |(Таллинском кинофестивале “Тёмные ночи”).

Режиссер и сценарист фильма “Пустыня” Кадри Кыусаар сказала, что написала роль специально для Али Сулимана. Кыусаар вспоминает: “Мы встретились в 2012-ом году, когда вместе работали на армянском короткометражном фильме. Наша дружба продолжалась и когда я получила финансирование, я сообщила

Али, что мы будем снимать картину”.

Главную женскую роль исполняет Фрида Вестердал и при выборе этой актрисы большую роль сыграла случайность. “Я видела фотографию Фриды на сайте стокгольмского театра, нашла в интернете адрес ее электронной почты и написала ей. На роль Ингрид были и другие кандидаты, но именно с Фридой я почувствовала

что-то, и она стала Ингрид”, говорит режиссер.

В фильме “Пустыня” так же участвуют шведский актер Магнус Креппер (“Королева сердец”, сериал Нетфликс “Сомнительный убийца”, “Девушка с татуировкой дракона”) и актриса из Финляндии Джессика Грабовски (“Том

из Финляндии”, „Там, где мы когда-то были”).

Фильм рассказывает историю шведской фотожурналистке Ингрид (Фрида Вестердал), которая, находясь в рабочей командировке в апокалиптическом Синае, где нет ни людей, ни законов, попадает в заложники к вооружённой палестинской группировке и её прячут в пустыне.

Однако вскоре Ингрид влюбляется в самого симпатичного из боевиков — Али (Али Сулиман). В сложившейся ситуации у лидера банды Мусы (Фирас Тайбех) сразу возникают подозрения, что влюблённость может привести к предательству. Всё это только усугубляет ситуацию и ставит под вопрос вероятность

того, что Ингрид удастся выжить.