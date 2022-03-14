14.03.2022, 13:30
Бенедикт Камбербэтч зовет украинских беженцев в свой дом
Foto: TOLGA AKMEN, AFP
Британский актер Бенедикт Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома, сообщает Reuters.
Артист сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятиям смогут предлагать жилье беженцам.
«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — пояснил Камбербэтч.