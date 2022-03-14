Шоубиз
14.03.2022, 13:30

Бенедикт Камбербэтч зовет украинских беженцев в свой дом

 
BRITAIN-ENTERTAINMENT-FILM-AWARDS-BAFTA
BRITAIN-ENTERTAINMENT-FILM-AWARDS-BAFTA
Foto: TOLGA AKMEN, AFP

Британский актер Бенедикт Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома, сообщает Reuters.

Артист сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятиям смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — пояснил Камбербэтч.

RusDelfi
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