Бенедикт Камбербэтч зовет украинских беженцев в свой дом

Артист сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятиям смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — пояснил Камбербэтч.