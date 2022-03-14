После визита в Украину Шон Пенн заразился коронавирусом

Голливудский актер Шон Пенн заразился коронавирусом во время визита в Украину, где в течение пары недель снимал фильм. Информация о болезни вскрылась после того, как Пенн не пришел на церемонию вручения наград Гильдии режиссеров США, которая прошла в субботу.