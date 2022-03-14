14.03.2022, 14:30
После визита в Украину Шон Пенн заразился коронавирусом
Foto: Ukrainian Joint Forces Operation Press Service via AP, AP
Голливудский актер Шон Пенн заразился коронавирусом во время визита в Украину, где в течение пары недель снимал фильм. Информация о болезни вскрылась после того, как Пенн не пришел на церемонию вручения наград Гильдии режиссеров США, которая прошла в субботу.
Фильм Пола Томаса Андерсона “Лакричная пицца”, в котором Пенн сыграл небольшую роль, получил специальный приз. Актер вместе с остальной командой “Лакричной пиццы” должен был выйти на сцену и принять награду.
В итоге о том, что 61-летний Пенн лежит дома с температурой рассказал сам Пол Томас Андерсон.
Напомним, что в конце февраля актер прибыл в Украину, чтобы “зафиксировать все происходящие там события”.