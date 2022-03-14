Эстонские и латвийские пианисты сыграют в честь Украины на четырех роялях

На концерте “B4CH. Четыре фортепиано” будет представлен уникальный международный состав: эстонские пианисты Стен Хейноя и Стен Лассманн, латвийские пианисты Даумант Лиепиньш и Рейнис Зариньш, Таллиннский камерный оркестр и польский дирижер Анна Дучмаль-Мроз. Ранее их пути пересекались только в годы учебы, на сцену они выйдут вместе впервые.

В течение вечера будут исполнены три концерта Баха для двух фортепиано, два концерта для трех фортепиано и редкий концерт для четырех фортепиано. Пианист Стен Лассманн отметил, что исполнение всех фортепианных концертов Баха — это грандиозное и захватывающее действие. Самым большим вызовом для исполнителей станет последнее произведение программы, написанное для четырех фортепиано.

Одновременное звучание четырех роялей — редкое событие. “Во время совместного исполнения очень легко потерять представление о том, кто и какую партию исполняет, но в том-то и цель — превратить все в таинственную музыкальную феерию, — говорит Лассманн. — Самое главное для музыкантов — чувствовать друг друга, ощущать ритмическую энергию и артикуляцию своих партнеров. Это одно из самых увлекательных начинаний, в которых мне доводилось когда-либо участвовать”.

Все клавесинные концерты Баха восходят к тому времени, когда он руководил музыкальной ассоциацией Лейпцигского университета, оркестр которой еженедельно выступал в кофейне Готфрида Циммермана. Вполне возможно, что во время исполнения концерта для четырех фортепиано Бах делил сцену со своими сыновьями Вильгельмом Фридеманном, Карлом Филиппом Эмануэлем и Иоганном Готфридом Бернхардом, которые были талантливыми клавишниками. Своими сольными концертами Бах создал образец сочетания искрометной итальянской виртуозности с немецким полифоническим мышлением.

Концерт “B4CH. Четыре фортепиано” посетят дипломаты многих европейских стран, в том числе послы Украины, Польши, Латвии и Австрии. В концертном зале будет предоставлена возможность сделать пожертвования в пользу украинских военных беженцев.