"Возмущение стало слишком сильным": Концерт Филиппа Киркорова в Таллинне не состоится?

“AS Piletilevi Group руководствуется в своей деятельности действующим в Эстонской Республике законодательством.

В связи с агрессией России против Украины мы временно приостановили продажу билетов на концерт Филиппа Киркорова в Таллинне.

AS Piletilevi Group желает получить точные указания от Министерства культуры ЭР в отношении возможности проведения концерта Филиппа Киркорова, а также подтверждение от организатора данного мероприятия о том, что у него отсутствуют деловые отношения с попавшими под санкции лицами и компаниями”, — написано на сайте Piletilevi.

“Мы договорились с организатором, что будем держать концерт приостановленным до тех пор, пока не получим ответ от Министерства культуры. Мы обратились к ним с этим вопросом на прошлой неделе. Пока у нас нет обратной связи”, — сказал Нуутманн.

“Мы прекратили это, потому что хотим получить от государства четкий ответ о том, что мы будем делать дальше”, — добавил Нуутманн.

В январе прошлого года стало ясно, что Киркоров не сможет выступать или въезжать в Литву в течение следующих пяти лет, поскольку страна занесла певца в черный список за поддержку политики Москвы в Крыму.