"Возмущение стало слишком сильным": Концерт Филиппа Киркорова в Таллинне не состоится?
Один из самых известных певцов России, король поп-музыки Филипп Киркоров должен был выступить 27 мая на ледовой арене “Тондираба” в Таллинне, но стало известно, что продажа билетов приостановлена. “Состоится концерт или нет, будет решать организатор. На сегодняшний день не принято никакого решения о том, что он не состоится. Это единственное, что мы знаем на данный момент”, — рассказал Хронике председатель правления Piletilevi Group Свен Нуутманн.
“AS Piletilevi Group руководствуется в своей деятельности действующим в Эстонской Республике законодательством.
В связи с агрессией России против Украины мы временно приостановили продажу билетов на концерт Филиппа Киркорова в Таллинне.
AS Piletilevi Group желает получить точные указания от Министерства культуры ЭР в отношении возможности проведения концерта Филиппа Киркорова, а также подтверждение от организатора данного мероприятия о том, что у него отсутствуют деловые отношения с попавшими под санкции лицами и компаниями”, — написано на сайте Piletilevi.
“Мы договорились с организатором, что будем держать концерт приостановленным до тех пор, пока не получим ответ от Министерства культуры. Мы обратились к ним с этим вопросом на прошлой неделе. Пока у нас нет обратной связи”, — сказал Нуутманн.
“Мы прекратили это, потому что хотим получить от государства четкий ответ о том, что мы будем делать дальше”, — добавил Нуутманн.
В январе прошлого года стало ясно, что Киркоров не сможет выступать или въезжать в Литву в течение следующих пяти лет, поскольку страна занесла певца в черный список за поддержку политики Москвы в Крыму.