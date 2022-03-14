Сколько денег потеряют топовые российские блогеры после блокировки Инстаграма

За жизнью Оксаны Самойловой следит вся страна. На жену рэпера Джигана в Instagram подписаны более 15 миллионов человек. Почти 10 лет одна из первых российских инстамам оставалась на связи со своей аудиторией. Она ловко чередовала публикации о буднях семейной жизни с советами по уходу за кожей, путешествиями и рассказами об успехах детей. Среди постов мелькала и реклама духов, шоурумов, клиник эстетической медицины. Цена за такую услугу составляет от 600 тысяч до двух миллионов рублей (по нынешнему курсу — от 4 до 14 тыс. евро) . В месяц Самойлова зарабатывала около 20 миллионов руб. (140 тыс. евро)! И это, не считая доходов от продажи курса личностного роста, косметики собственного бренда и одежды.

Ксения Бородина, помимо официальной работы на ТВ, занимается раскруткой своего блога. У звезды “Дома-2” не проходит ни дня без селфи и сторис. За жизнью ведущей следят более 18 миллионов подписчиков. Ксения подогревает интерес к своей персоне: комментариями о бывшем муже, закулисными сплетнями с телестройки. Не остается без внимания и знаменитый чат “Прачка”, где близкие Бородиной обсуждают последние новости. И куда же без рекламы. К слову, некоторые посты экс-супруга Курбана Омарова размещает по бартеру. В среднем публикация товара рекламодателям в ее блоге обходится в 400 тысяч рублей (2700 евро). В месяц набирается вполне серьезная сумма, учитывая, что часть рекламы 39-летняя звезда телестройки размещает в сторис. За прошлый год ведущая заработала почти 91 миллион (сейчас — 630 тыс. евро, а ещё месяц назад — около миллиона).