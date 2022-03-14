Сколько денег потеряют топовые российские блогеры после блокировки Инстаграма
Из года в год в Instagram рос объем рекламы, а вместе с этим увеличился доход блогеров. Однако после блокировки социальной сети звездам придется искать новые способы заработка. Пока же “СтарХит” подсчитывает, сколько денег потеряют (а точнее, недополучат) знаменитости.
За жизнью Оксаны Самойловой следит вся страна. На жену рэпера Джигана в Instagram подписаны более 15 миллионов человек. Почти 10 лет одна из первых российских инстамам оставалась на связи со своей аудиторией. Она ловко чередовала публикации о буднях семейной жизни с советами по уходу за кожей, путешествиями и рассказами об успехах детей. Среди постов мелькала и реклама духов, шоурумов, клиник эстетической медицины. Цена за такую услугу составляет от 600 тысяч до двух миллионов рублей (по нынешнему курсу — от 4 до 14 тыс. евро) . В месяц Самойлова зарабатывала около 20 миллионов руб. (140 тыс. евро)! И это, не считая доходов от продажи курса личностного роста, косметики собственного бренда и одежды.
Ксения Бородина, помимо официальной работы на ТВ, занимается раскруткой своего блога. У звезды “Дома-2” не проходит ни дня без селфи и сторис. За жизнью ведущей следят более 18 миллионов подписчиков. Ксения подогревает интерес к своей персоне: комментариями о бывшем муже, закулисными сплетнями с телестройки. Не остается без внимания и знаменитый чат “Прачка”, где близкие Бородиной обсуждают последние новости. И куда же без рекламы. К слову, некоторые посты экс-супруга Курбана Омарова размещает по бартеру. В среднем публикация товара рекламодателям в ее блоге обходится в 400 тысяч рублей (2700 евро). В месяц набирается вполне серьезная сумма, учитывая, что часть рекламы 39-летняя звезда телестройки размещает в сторис. За прошлый год ведущая заработала почти 91 миллион (сейчас — 630 тыс. евро, а ещё месяц назад — около миллиона).
Использует возможности личного бренда и Настя Ивлеева. Собственно, благодаря Instagram девушка из провинции стремительно обрела популярность. Из актрисы в собственных вайнах, Настя вырвалась на экраны ТВ и стала ведущей “Орла и решки”. У экс-супруги рэпера Элджея сразу две страницы, на одну из которых подписаны 19 миллионов пользователей. Грех не воспользоваться такой известностью. Настя отлично справляется с задачами, которые ставят перед ней маркетологи, заказывающие рекламу. В ответ за старания Ивлеева получает огромные суммы вознаграждений. Как известно, 31-летняя звезда берет за свои услуги не меньше одногомиллиона рублей. В год у нее выходило 35 миллионов руб. (сейчас — 240 тыс. евро. месяц назад — 410 тыс.). Как же сейчас блогер будет поддерживать роскошную жизнь, к которой так привыкла?
Ольга Бузова проявила себя как настоящий трудоголик: концерты, запись песен, участие в телевизионных шоу и YouTube-проектах. Энергии 36-летней певицы хватает и на соцсети. 23 миллиона человек, которые читают артистку, видели ее в совершенно разных состояниях. Не секрет, что экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова не любит скрывать эмоции — то она радостно сообщает о помолвке, то плачет после слов очередного обидчика. Свою страничку Ольга неплохо использовала в качестве площадки для продвижения услуг. Конечно же, делает это исполнительница хита “Мало половин” не бесплатно. За один пост в Сети Бузова брала с предпринимателей от 350 тысяч рублей (сейчас - 2500 евро), а за 10-секундный ролик артистке платили 600 тысяч (4000 евро). Так, лишь с одного Instagram теледива получала в год более 55 миллионов (380 тыс. евро сейчас или 650 тыс. до войны).
Ида Галич — популярная ведущая и блогер. Она создает развлекательный контент и получает за это достойный доход. Известность ей, также как и Ивлеевой, принесли так называемые вайны. Известно, чтобы проплатить публикацию на страницы Иды необходимо выложить кругленькую сумму, а именно от 500 тысяч до одного миллиона (3500-7000 евро). Если подсчитать, то Instagram приносил ведущей 110 миллионов в год (760 тыс. евро сейчас или 1,3 млн в мирное время).
Теперь же правила игры резко изменились. Во-первых, нет привычной соцсети с миллионами читателей, надо начинать всё сначала на новых площадках — ВК и Телеграм. Во-вторых, стремительно обесценился рубль. В-третьих, уменьшилось количество потенциальных рекламодателей в России. Впрочем, за инстаграм-див мы спокойны: уже заработанного должно хватить на безбедную жизнь (возможно, и вне России).