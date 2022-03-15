ВИДЕО | Волочкова показала полицейским голую грудь

В самом начале года Анастасия Волочкова угодила в громкий скандал из-за нарушения масочного режима на борту самолета, который доставлял блондинку и других граждан из Мальдивской Республики в Россию, — напоминает “ЭГ” со ссылкой на телеграм-канал Baza. Требование бортпроводника надеть средства индивидуальной защиты Анастасия не исполнила, а его поведение позднее окрестила провокацией. Якобы только к ней так отнеслись в самолете.

На земле Анастасия не умерила свой пыл. Наоборот, в аэропорту она устроила перебранку уже с представителями закона. Ранее мы писали, что балерина позволила себе нецензурно выругаться в адрес полицейских. Уже тогда стало ясно, что поведение Волочковой будет воспринято как отягчающее обстоятельство. А сейчас стало известно еще об одном факте, который явно сыграет против звезды.

Как удалось узнать журналистам, в какой-то момент полицейские попытались успокоить балерину, отведя ее в сторонку. Скорее всего, представители закона хотели как можно меньше привлекать внимание остальных людей. Вот только разгоряченная Волочкова на тот момент уже настолько разошлась, что позабыла все правила приличия. С одной из сотрудниц танцовщица вступила в очень занимательный спор. Так, Анастасия пыталась доказать, что она в свои 46 лет выглядит лучше, чем ее собеседница. Аргумент Волочковой буквально сразил всех наповал — звезда взяла и обнажила грудь.

За оскорбление сотрудников полиции при исполнении против балерины могут возбудить уголовное дело по статье 319 УК “Оскорбление представителя власти”. А вот демонстрирование своих прелестей в общественном месте может обойтись скандальной танцовщице административным наказанием за хулиганство. Отметим, что сама Анастасия Юрьевна пока что никак не прокомментировала новые данные, всплывшие в ее деле.