Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода

По словам музыканта, сейчас он никого не ищет. “Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно”, — заявил Григорий Лепс.

Певец также перечислил качества, которые считает необходимыми для отношений. Артист отметил, что ценит в девушках честность, порядочность и доброту. “Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными”, — отметил певец.

Тем временем озадачила своих подписчиков Юлия Барановская, которой народная молва и Ксения Собчак приписывают роман с Лепсом. Состоялся такой мини-диалог. Вот и понимай как знаешь...