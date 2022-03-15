Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода
Григорий Лепс после выступления на Большом весеннем концерте в Музее Победы дал комментарий журналу “7 дней”. Артист прокомментировал свою личную жизнь и рассказал, какие качества в женщинах он ценит.
По словам музыканта, сейчас он никого не ищет. “Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно”, — заявил Григорий Лепс.
Певец также перечислил качества, которые считает необходимыми для отношений. Артист отметил, что ценит в девушках честность, порядочность и доброту. “Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными”, — отметил певец.
Тем временем озадачила своих подписчиков Юлия Барановская, которой народная молва и Ксения Собчак приписывают роман с Лепсом. Состоялся такой мини-диалог. Вот и понимай как знаешь...