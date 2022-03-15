ВИДЕО | Не придерешься: Дмитрий Нагиев попрощался с Инстаграмом, тонко подколов Путина

“По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой”, — поется в треке. Ролик Дмитрий разместил на личной странице в Instagram , прощаясь с подписчиками из-за блокировки приложения на территории России.

“До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: “Что ж я, старый, натворил?”, — подписал публикацию Нагиев. Кажется, дед, перекочевавший со своими цитатами напрямую из “Голоса”, всё тот же. А может, имелся в виду совсем другой дед… Кто знает? Эзопов язык пока не стал новым государственным в России.