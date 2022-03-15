ВИДЕО | Не придерешься: Дмитрий Нагиев попрощался с Инстаграмом, тонко подколов Путина
Дмитрий Нагиев с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину никак не комментировал ситуацию. 12 марта шоумен впервые нарушил молчание, опубликовав в сети видео под композицию “Поезд в огне” группы “Аквариум”, — пишет “Обозреватель”. Поклонники уверены, что таким образом артист всё же осудил российскую агрессию.
“По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой”, — поется в треке. Ролик Дмитрий разместил на личной странице в Instagram, прощаясь с подписчиками из-за блокировки приложения на территории России.
“До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: “Что ж я, старый, натворил?”, — подписал публикацию Нагиев. Кажется, дед, перекочевавший со своими цитатами напрямую из “Голоса”, всё тот же. А может, имелся в виду совсем другой дед… Кто знает? Эзопов язык пока не стал новым государственным в России.