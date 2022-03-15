“Безумно жаль мира”: Андрей Макаревич напомнил песню 2014 года и размышляет о судьбе России

Видео появилось в Telegram-канале писателя-эмигранта Бориса Акунина. Вместе с другими российскими лидерами мнений, которые категорически не поддерживают военное вторжение РФ в Украину, он создал фонд “Настоящая Россия”.

“Рождаясь, не выбирают страну. И нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну и я не смогу ее остановить. Кому власть да сласть. Кому сума да тюрьма. А я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума. И я ничем не могу помочь”, — пропел артист.

Поскольку Инстаграм в России заблокирован, многие перешли в ВК и в более надёжный Телеграм, который не удаляет аккаунт по первому требованию органов. Среди “телеграм-эмигрантов” оказался и Макаревич. Можно сказать, его пост в прозе дополняет песню:

“Войны существовали с тех пор, как существует человечество. Наверно, наивно было бы предполагать, что на нашем веку всё вдруг закончилось. НО:

тысячи погибших за две недели,

сотни тысяч беженцев,

разрушенные города -

всё из-за больных амбиций одного человека! Мы в средневековье?

Каждый день мне звонят люди. Это очень хорошие люди. Кто-то уже уехал, кто-то еще нет. Они в полном отчаянии от невозможности что-то сделать, хоть как-то повлиять на ситуацию. Безумно жаль мира, который был разрушен в одночасье”.