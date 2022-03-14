Юлия Ауг: “Нам в России, несогласным с происходящим, всем сейчас придется освоить новый опыт”

Мне раньше казалось, что самый страшный опыт в моей жизни — смерть моего мужа. Но нет. Я сейчас даже не могу радоваться тому, что у меня дочь. Не сын, бедный, несчастный срочник, которого обманули и вместо учений отправили в Украину. Потому что моей дочери с этим жить — всю жизнь жить с тем, что произошло между нашими странами. Ей с этим жить дольше, чем мне.

Я вижу: никто сейчас по-настоящему не может предсказать какое-то более-менее близкое к реальности развитие событий. Путин абсолютно непредсказуем, и развитие может быть любое.

Мне страшно, я очень боюсь ядерной войны. Но о будущем не думаю вообще. Я живу сегодняшний день, а ночью мы переписываемся с друзьями. У меня остались друзья в Украине, ночью мы пишем друг другу, они мне рассказывают, что видят из окон.

Подруга в Киеве пишет: “Бабахают, все время бабахают”. А несколько дней назад написала: “Никак не могла понять, что происходит, как будто снег идет, но на снег не похоже”. Потом они с дочерью днем, когда все утихло, решили выйти. “Мы вышли, и опять начало бабахать, и опять вот это вот пошло.

И когда я оказалась на улице, я поняла: это пепел, это падает пепел”.

У меня есть еще один друг, замечательный фотограф, он живет в своем доме на уже занятой российскими войсками территории, возле ЛНР. И вот он мне каждый вечер пишет: “Я пока живой”. Сегодня утром тоже писал, описывал, как было солнечно, морозно, а птицы поют по-весеннему. И вдруг прервался, написал: “Начали стрелять”.

И поэтому я не думаю о будущем, я как-то проживаю день, мне достаточно знать, что близкие остались живы, что они выжили.

МОИ ДРУЗЬЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ НЕ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ.

Мои друзья в Украине мне пишут о том, что им очень страшно, но они чувствуют себя настолько правыми, настолько понимают, что защищают свою родную землю и свою независимость, что они никуда не уедут. То есть они из тех, кто принял решение не эвакуироваться, остаться на своей земле.