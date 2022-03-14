14.03.2022, 21:36
ВИДЕО | "Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей": "диверсантка" с Первого канала объяснила свое появление в студии с антивоенным плакатом
ФОТО: screenshot - youtube
Пока Россия продолжает перекрывать оставшиеся способы получить информацию, альтернативную официальной (кстати, на очереди YouTube), пришла беда откуда не ждали. Прямо в студии Первого канала во время выпуска новостей появилась девушка с антивоенным плакатом.
“NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians agains war”, — гласил плакат. В ужасе и спешке монтажёры запустили видеосюжет, однако зрители могли успеть прочитать и призыв, и констатацию факта. Впрочем, зрители Первого канала вряд ли поменяют своё мнение.
“Диверсию” устроила редактор отдела городов Первого канала Марина Овсянникова. Естественно, её уже задержали, и ей грозит как минимум административное дело. Хотя перед своим выступлением в студии она записала объяснительное видео — и это по новым российским законам при желании может стоить ей свободы.