ВИДЕО | "Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей": "диверсантка" с Первого канала объяснила свое появление в студии с антивоенным плакатом

“NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians agains war”, — гласил плакат. В ужасе и спешке монтажёры запустили видеосюжет, однако зрители могли успеть прочитать и призыв, и констатацию факта. Впрочем, зрители Первого канала вряд ли поменяют своё мнение.

“Диверсию” устроила редактор отдела городов Первого канала Марина Овсянникова. Естественно, её уже задержали, и ей грозит как минимум административное дело. Хотя перед своим выступлением в студии она записала объяснительное видео — и это по новым российским законам при желании может стоить ей свободы.