14.03.2022, 21:36
ВИДЕО | "Здесь вам врут": на Первом канале произошла "информационная диверсия"
ФОТО: screenshot - youtube
Пока Россия продолжает перекрывать оставшиеся способы получить информацию, альтернативную официальной (кстати, на очереди YouTube), пришла беда откуда не ждали. Прямо в студии Первого канала во время выпуска новостей появилась девушка с антивоенным плакатом.
“NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians agains war”, — гласил плакат. В ужасе и спешке монтажёры запустили видеосюжет, однако зрители могли успеть прочитать и призыв, и констатацию факта. Впрочем, зрители Первого канала вряд ли поменяют своё мнение.
По предварительным данным от телеграм-канала Mash, "диверсию" устроила редактор отдела городов Первого канала Марина Овсянникова. Естественно, её уже задержали, и ей грозит как минимум административное дело.