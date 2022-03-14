ВИДЕО | "Здесь вам врут": на Первом канале произошла "информационная диверсия"

“NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians agains war”, — гласил плакат. В ужасе и спешке монтажёры запустили видеосюжет, однако зрители могли успеть прочитать и призыв, и констатацию факта. Впрочем, зрители Первого канала вряд ли поменяют своё мнение.