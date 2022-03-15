“Дюна” и “Власть пса”: итоги премии BAFTA 2022

Председатель BAFTA Кришненду Маджумдар, открывая церемонию, высказался о ситуации в Украине: “Мы солидарны с нашими коллегами из Украинской киноакадемии и надеемся на возвращение мира, — сказал он. — Мы очень благодарны журналистам, освещающим события в Украине, многие из них являются членами BAFTA”.

Главный приз вечера достался драме “Власть пса”: фильм Джейн Кэмпион получил награду за лучшую киноработу и за режиссуру. Награду от имени Кэмпион, которая не смогла присутствовать в зале, получил исполнитель главной роли в фильме Бенедикт Камбербэтч. Актер появился на церемонии со значком в цветах украинского флага и заявил, что намерен разместить у себя беженцев с Украины: “Каждый должен делать все, что в его силах. Рекордное число людей разместили беженцев у себя дома, и я сам также надеюсь принять в этом участие”, — сказал актер.

Рекордсменом по количеству наград стал фильм “Дюна” Дэни Вильнева: из 11 заявленных номинаций картина забрала пять, среди которых — награды за лучшую музыку, звук, визуальные эффекты, работу художника-постановщика и операторскую работу.

Лучшим актером BAFTA признала Уилла Смита за роль в спортивной драме “Король Ричард”. Ранее актер получил статуэтку за лучшую мужскую роль на SAG Awards 2022. Лучшей актрисой стала Джоанна Скэнлан за фильм “После любви” Алима Хана.

Лучшим британским фильмом признали “Белфаст” Кеннета Брана. Лучшим фильмом не на английском языке стала картина “Сядь за руль моей машины” японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм “CODA: Ребенок глухих родителей” Шана Хейдера. Статуэтка за лучшую мужскую роль второго плана досталась Трою Коцур, который стал первым в истории глухим актером, получившим премию BAFTA. “CODA” получила награду за лучший актерский состав на премии SAG Awards 2022, а также три номинации на предстоящем “Оскаре”.