Украина несмотря на войну собирается принять участие в “Евровидении”. Букмекеры прочат ей первое место
Участник от Украины — рэп-группа Kalush Orchestra — примет участие в этом году в песенном конкурсе “Евровидение”. Как сообщается, группа запишет свое выступление в безопасном месте и отправит запись организаторам конкурса. Также подчеркивается, что в случае победы Украины в войне до мая, Kalush Orchestra отправится в Италию и споет вживую, — пишет Euronews.
Тем временем британская букмекерская контора Smarkets 14 марта обновила прогноз относительно победителя конкурса. По прогнозам букмекеров, на данный момент вероятными победителями конкурса являются именно представители Украины – группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
В пятерку лидеров также вошли представители Италии, Швеции, Великобритании и Греции.
Напомним, что Россия отстранена от конкурса. В ответ Первый канал и "Россия 1", которые поочерёдно показывали состязание, вышли из Европейского вещательного союза.