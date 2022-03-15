Украина несмотря на войну собирается принять участие в “Евровидении”. Букмекеры прочат ей первое место

Участник от Украины — рэп-группа Kalush Orchestra — примет участие в этом году в песенном конкурсе “Евровидение”. Как сообщается, группа запишет свое выступление в безопасном месте и отправит запись организаторам конкурса. Также подчеркивается, что в случае победы Украины в войне до мая, Kalush Orchestra отправится в Италию и споет вживую, — пишет Euronews.