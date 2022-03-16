Пригожин раскритиковал призыв Соседова “национализировать” особняк Пугачевой и Галкина

“Я бы замок этот экспроприировал. Превратил бы его в детский интернат или детский дом. Разместил бы там детей. Я бы хотел это сделать. Выгнал бы оттуда Пугачеву и Галкина и пристроил несчастных и обездоленных детей. Я такую мысль уже высказывал раньше”, — поделился мечтами Соседов. “Такой огромный замок двум людям не нужен. Это непозволительно и неприлично иметь такой замок”, — добавил он.

Иосиф Пригожин раскритиковал Соседова за его призыв. “Меня категорически возмущает выступление таких людей, как Соседов, который получает зарплату на федеральном канале и говорит о том, что надо избавиться, национализировать дом Пугачевой и Галкина. Хочу сказать следующее: Пугачева такая одна!” — заявил продюсер.

Он подчеркнул, что прожив 72 года, человек такого уровня как Алла Борисовна имеет право высказывать свою точку видения той или иной ситуации. Поэтому таким людям как Соседов Пригожин посоветовал “убрать от нее руки”. “Россия славилась тем, что, в отличие от других, давала всем возможность иметь свою точку зрения!” — занесло Пригожина.