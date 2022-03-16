Неожиданные контрсанкции: без русских богачей Куршевель рискует стать банкротом

Шикарный горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах долгое время был местом, куда приезжали все “сливки” российского общества. Там богатые россияне устраивали грандиозные вечеринки, обливали друг друга шампанским и щедро оставляли свои деньги в дизайнерских бутиках. По словам местных жителей, курортную зону даже в шутку окрестили “Куршевельск”, потому что наши соотечественники скоро обгонят французов по численности на один километр. Однако этому поистине русскому раздолью пришел конец: из-за новых санкций у богачей не осталось “шальных” денег на этот райский курорт.

Все мы помним, как Ольга Бузова и Ксения Собчак загружали в свои блоги роскошные завтраки со своих Куршевельских вилл, а Григорий Лепс и Клава Кока от души веселились на заснеженных горах: неужели этому раздолью пришел конец? По всей видимости — да. Немецкое издание Blind провело собственное расследование “Куршевельска”, согласно которому выяснилось, что российские завсегдатаи действительно покинули излюбленное место на неопределенный срок. По данным издания, отели французского курорта фиксируют 90% (!) отмены броней со стороны состоятельных россиян.

Такой резкий отток может спровоцировать экономические трудности для региона, считают власти. На курорте отмечают, что количество туристов с других стран не уменьшилось, однако путешественники из Англии, Франции, Бразилии, Кувейта более экономны, чем россияне. В это трудно поверить, но по данным издания, даже граждане ОАЭ тратили меньше, чем наши соотечественники.

“Еще неделю назад здесь было полно русских, несколько сотен, а сейчас они просто сбежали. Совсем недавно компания русских заказывала вино стоимостью 40 000 евро за бутылку, а теперь без них тут совсем пусто”