“Я зашуганная тварь”: Моргенштерн в депрессии

“Я хотел рассказать о том, какие сообщения мне пишут, о моем внутреннем состоянии. Но достаточно посмотреть на меня, чтобы все понять… Я все сбрил на лице, все оторвал, ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что! Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника… Я жру как тварь, но худею на глазах, превращаюсь в скелета. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха. Научили”, — признался Алишер.