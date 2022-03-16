“Я зашуганная тварь”: Моргенштерн в депрессии
Артист, который сумел добиться бешеной популярности, теперь страдает из-за депрессий. Не помог даже отъезд в благополучный Дубай. И даже осознание того, что происходит в России и что бы произошло в России с самим исполнителем.
“Я хотел рассказать о том, какие сообщения мне пишут, о моем внутреннем состоянии. Но достаточно посмотреть на меня, чтобы все понять… Я все сбрил на лице, все оторвал, ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что! Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника… Я жру как тварь, но худею на глазах, превращаюсь в скелета. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха. Научили”, — признался Алишер.
Напомним, Моргенштерн срочно уехал из России, когда ему пригрозили уголовным делом за распространение наркотиков. И даже если ничего подобного за ним не числилось, если преследование анонсирует глава Следственного комитета, лучше от следователей (а затем судей) держаться подальше. Ходили слухи, что Алишера “вербует” администрация президента: мол, он способен привести молодёжь на следующие выборы и сделать там “единственный верный” выбор. Впрочем, так это или нет, уже не имеет никакого значения.