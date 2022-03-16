“Подарочек” на юбилей: в дом известного знатока “Что? Где? Когда?” и продюсера попал снаряд

Сам Игорь Кондратюк к тому времени уехал. “Я забрал всю семью, нас было 12 человек, мы уехали. Среди нас была беременная жена моего племянника, которая сегодня в 5 утра родила девочку. Дом — это ерунда, хотя моя жена плакала. Но когда слышишь, что происходит с Мариуполем… я думал, что все ужасы закончились во Второй Мировой войне, но нет”, — прокомментировал продюсер.

Над “точностью” российской армии, которая, если верить официальным отчётам, уничтожает исключительно военные объекты, иронизирует другой экс-знаток Александр Рубин: “Наверно, он живет на военном объекте. Или у него военная база батальона “Азов”. Иначе как объяснить то, что прилетел “высокоточный” подарок на юбилей?”

Юбилей Кондратюк, разумеется, не праздновал. Как он отметил, единственным моментом праздника стало то, что в этот день он не был в пути. “Все мысли сейчас о моей Херсонщине, где люди сейчас в оккупации”, — подытожил он.