“Подарочек” на юбилей: в дом известного знатока “Что? Где? Когда?” и продюсера попал снаряд
Игорь Кондратюк зрителям экс-СССР известен как знаток: долгое время он играл в команде Андрея Козлова. В Украине он стал автором и продюсером нескольких телешоу, сидел в жюри телеконкурсов “Х-фактор” и “У Украины есть талант”. 14 марта ему исполнилось 60 лет. Российская армия “поздравила” юбиляра, обстреляв его дом.
Сам Игорь Кондратюк к тому времени уехал. “Я забрал всю семью, нас было 12 человек, мы уехали. Среди нас была беременная жена моего племянника, которая сегодня в 5 утра родила девочку. Дом — это ерунда, хотя моя жена плакала. Но когда слышишь, что происходит с Мариуполем… я думал, что все ужасы закончились во Второй Мировой войне, но нет”, — прокомментировал продюсер.
Над “точностью” российской армии, которая, если верить официальным отчётам, уничтожает исключительно военные объекты, иронизирует другой экс-знаток Александр Рубин: “Наверно, он живет на военном объекте. Или у него военная база батальона “Азов”. Иначе как объяснить то, что прилетел “высокоточный” подарок на юбилей?”
Юбилей Кондратюк, разумеется, не праздновал. Как он отметил, единственным моментом праздника стало то, что в этот день он не был в пути. “Все мысли сейчас о моей Херсонщине, где люди сейчас в оккупации”, — подытожил он.