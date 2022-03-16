Пропавший украинский кот, звезда Интернета, вышел на связь

Степан прославился благодаря выражению мордочки как у 40-летнего мужчины из Тиндера. Мировой знаменитостью кот стал после того, как на него обратила внимание Бритни Спирс. Она написала, что если пропадет, найти ее можно будет с этим котом. А уже через пару дней в Instagram самого Степана появилось фото с “бриллиантовой” сумочкой итальянского модного дома Valentino, — вспоминает “Медуза”. У котика уже более миллиона подписчиков в Инстаграме.

В последний раз Степан выходил на связь 3 марта. Тогда его хозяйка успокоила поклонников: “Мы живы”. Но с тех пор вестей больше не было.

И вот, когда весь Интернет сегодня встал на уши по поводу пропажи котика, хозяйка звезды опубликовала новый пост. Оказывается, спустя неделю после начала обстрелов они выехали из Харькова во Львов. Там их ждала очередь на границе с Польшей в 4-5 тысяч человек. Спустя 9 часов они смогли пересечь границу и вскоре получили приглашение от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров во Францию.

Котик и хозяйка планируют вернуться домой после разрешения конфликта в Украине.