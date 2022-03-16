С Первого канала ушла Жанна Агалакова, с НТВ — Вадим Глускер

По словам Супера, после появления в кадре редактора Марины Овсянниковой с антивоенным плакатом сотрудники массово покидают свои рабочие места. Хотя, кажется, это преувеличение. Например, Глускер уточнил, что не работает на канале со 2 марта, а формальной причиной ухода назвал проблемы со здоровьем. Агалакова сама свой уход не комментировала.

По слухам, с канала “Россия 1” ушёл Сергей Брилёв, однако он оперативно опроверг это.

Вадим Глускер — едва ли не последний, кто не просто застал НТВ, который считался в России символом свободы слова, но и работал там чуть ли не с первого дня — когда у канала ещё не было своей частоты. После разгона того НТВ ушёл вместе с основной частью коллектива на ТВ-6, а затем, после его ликвидации, на созданный (хоть и ненадолго) канал ТВС. Когда закрыли и ТВС, принял решение вернуться на НТВ.

Жанна Агалакова в своё время и вовсе проходила практику в легендарном “Взгляде”. С 1996 г. она также работала на НТВ, но ещё до его разгона ушла на ОРТ (ныне Первый канал). До 2002 г. она вела новостные программы и — на пару с Владимиром Познером — дискуссионную, “Времена”. С 2005 г. работала корреспондентом в Париже, Нью-Йорке и снова Париже. Заявление об увольнении она подала 3 марта. Так что совпадение по времени с поступком Марины Овсянниковой случайное.