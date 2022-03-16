Что там с Жириновским? Ему лучше, но состояние нестабильное

В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом, где был введён в искусственную кому. И не то к счастью, не то к сожалению, всё пропустил. С одной стороны, самый (как казалось ранее) воинственный политик проспал свой звёздный час. С другой стороны, он чуть ли не единственный депутат, кого не коснулись санкции.