Что там с Жириновским? Ему лучше, но состояние нестабильное
В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом, где был введён в искусственную кому. И не то к счастью, не то к сожалению, всё пропустил. С одной стороны, самый (как казалось ранее) воинственный политик проспал свой звёздный час. С другой стороны, он чуть ли не единственный депутат, кого не коснулись санкции.
На прошлой неделе лидер ЛДПР наконец-то пришел в себя, и, по словам однопартийцев, и вовсе стал заниматься деловыми вопросами. Потом, правда, другие источники по секрету сообщили, что Жириновский хоть и приходит в сознание, но ненадолго — и продолжает отсыпаться. А про войну ему так и не сообщали.
Сейчас у политика наблюдается положительная динамика в лечении. Тем не менее, Жириновский всё ещё страдает от обильной кровопотери, у него наблюдается гипокоагуляция — пониженная свертываемость крови, а также лихорадка. Так что ему периодически делают переливание крови. Зато он начал дышать сам — без аппарата ИВЛ.