После ракетных обстрелов погибли два украинских артиста

Артем Дацишин скончался в больнице, где проходил лечение после ранения, сообщила бывшая прима-балерина Национальной оперы Татьяна Боровик. 26 февраля, по словам Боровик, Дацишин попал под обстрел российских войск и получил тяжелое ранение. Следующие несколько недель он провел в больнице. Артист умер 17 марта в одной из больниц Киева, сообщил балетмейстер Алексей Ратманский.

Артем Дацишин — лауреат международного конкурса Сергея Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998), сообщает “РБК-Украина”. Артист известен по таким партиям как Зигфрид в “Лебедином озере”, Принц в “Щелкунчике”, Дезире в “Спящей красавице”, Альберт в “Жизели”.

Погибшая вчера Оксана Швец родилась 10 февраля 1955 года. Она была выпускницей театральной студии при театре имени Ивана Франко, а также театрального факультета Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

Оксана Швец работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре, а после в Киевском театре сатиры.

С 1980 года актриса выступала в составе актеров Молодого театра, а также снималась в полнометражных фильмах: “Завтра будет завтра”, “Тайна “Святого Патрика”, сериалах “Дом с лилиями”, “Возвращение Мухтара” и т.д.