Умер актер и музыкант Евгений Сытый, игравший в “О чем говорят мужчины” и “Эпидемии”

Евгений Сытый родился в Кемеровской области в 1969 году. В юношестве он играл в КВН, а также выступал в составе рок-группы “СкладЫ”. С 1991 года артист работал в театре “Ложа”, организованном Евгением Гришковцом. На протяжении последних лет жизни Сытый входил в труппу МХТ имени Чехова.

Актер также известен по ролям в кино — на его счету съемки в более чем 60 проектах, включая фильмы “Жить”, “Доктор Лиза”, “Аритмия”, “О чем говорят мужчины. Продолжение”, а также сериалы “Домашний арест”, “Эпидемия” и “Проект “Анна Николаевна”.

Евгений Гришковец назвал Сытого актером “абсолютного, могучего, народного дарования”. “Единственный, с кем его можно было бы сравнить, это Евгений Леонов”, — добавил он.