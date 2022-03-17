ВИДЕО | Завтра состоится благотворительный концерт "Украина в наших сердцах"

Билеты 12 € — 1000 €:

Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

Все вырученные средства будут переданы в фонд Come Back Alive, который финансирует закупку оборонной техники для украинских борцов за свободу.

Со среды по воскресенье (16.03.2022 — 20.03.2022) также можно пожертвовать по телефону:

900 7005 — 5 €/звонок

900 7010 — 10 €/звонок

900 7025 — 25 €/звонок

В программе:

Мыкола Лысенко

Увертюра к опере “Тарас Бульба”

Вольфганг Амадей Моцарт

Концерт для фортепиано с оркестром № 21 до мажор

Людвиг ван Бетховен

Симфония № 3 (“Героическая”) ми-бемоль мажор

Алексей Ботвинов фортепиано

Эстонский национальный симфонический оркестр

Наталья Пономарчук дирижер

Наталья Борисовна Пономарчук (род. 1969) — украинский дирижёр, заслуженный деятель искусств Украины. Лауреат Национального конкурса дирижёров имени Стефана Турчака (1998), победитель Всеукраинского открытого рейтинга популярности “Колесо фортуны” в номинации “Лучший молодой дирижер”. В 2001 году удостоена почётного звания “Заслуженный деятель искусств Украины”.

Входит в число наиболее востребованных оркестровых дирижёров на Украине. За дирижёрский пульт Национального Наталия Пономарчук впервые стала во время государственного экзамена в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского, который одновременно стал и вступительным в мир профессионального дирижёрского искусства.

Выпускница Национальной музыкальной академии Украины по классу оркестрового дирижирования (1997), где училась под руководством Аллина Власенко.

Дипломант II Международного конкурса дирижёров им. Прокофьева (Санкт-Петербург, 1996).

Часто гастролирует с крупнейшими симфоническими оркестрами своей страны. В течение многих лет она успешно сотрудничает с такими коллективами, как Национальный Одесский филармонический оркестр и Академический симфонический оркестр INSO-Львов Львовской филармонии.

(источник: Википедия)