ВИДЕО | Завтра состоится благотворительный концерт "Украина в наших сердцах"
Билеты 12 € — 1000 €:
Билеты можно купить ЗДЕСЬ.
Все вырученные средства будут переданы в фонд Come Back Alive, который финансирует закупку оборонной техники для украинских борцов за свободу.
Со среды по воскресенье (16.03.2022 — 20.03.2022) также можно пожертвовать по телефону:
900 7005 — 5 €/звонок
900 7010 — 10 €/звонок
900 7025 — 25 €/звонок
В программе:
Мыкола Лысенко
Увертюра к опере “Тарас Бульба”
Вольфганг Амадей Моцарт
Концерт для фортепиано с оркестром № 21 до мажор
Людвиг ван Бетховен
Симфония № 3 (“Героическая”) ми-бемоль мажор
Алексей Ботвинов фортепиано
Эстонский национальный симфонический оркестр
Наталья Пономарчук дирижер
Наталья Борисовна Пономарчук (род. 1969) — украинский дирижёр, заслуженный деятель искусств Украины. Лауреат Национального конкурса дирижёров имени Стефана Турчака (1998), победитель Всеукраинского открытого рейтинга популярности “Колесо фортуны” в номинации “Лучший молодой дирижер”. В 2001 году удостоена почётного звания “Заслуженный деятель искусств Украины”.
Входит в число наиболее востребованных оркестровых дирижёров на Украине. За дирижёрский пульт Национального Наталия Пономарчук впервые стала во время государственного экзамена в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского, который одновременно стал и вступительным в мир профессионального дирижёрского искусства.
Выпускница Национальной музыкальной академии Украины по классу оркестрового дирижирования (1997), где училась под руководством Аллина Власенко.
Дипломант II Международного конкурса дирижёров им. Прокофьева (Санкт-Петербург, 1996).
Часто гастролирует с крупнейшими симфоническими оркестрами своей страны. В течение многих лет она успешно сотрудничает с такими коллективами, как Национальный Одесский филармонический оркестр и Академический симфонический оркестр INSO-Львов Львовской филармонии.
(источник: Википедия)