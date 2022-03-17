Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова, выступившая против войны, уехала из России

В нидерландском коллективе объяснили, что недавно балерина выступила против российского вторжения в Украину, что сделало невозможным ее дальнейшую работу в России. Сама Смирнова отметила, что и до войны собиралась продолжить карьеру в Нидерландах, но “в силу обстоятельств” ее переход произошел раньше.

1 марта балерина заявила в своем телеграм-канале, что “всеми фибрами души” выступает против войны. “Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена черта на до и после. И больно от того, что гибнут люди, а другие лишаются крыши над головой или вынуждены бросать свои дома”, — написала она.