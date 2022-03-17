ВИДЕО | Потап показал больницу в Мариуполе с ранеными и погибшими мирными жителями

Соответствующее видео, снятое изданием AP, Потап опубликовал на личной странице в Instagram. "Госпиталь Мариуполя! Шпиталь Маріуполя! Hospital in Mariupol! #standwithukraine", — коротко подписал артист (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В видео показали, как под звуки взрывов госпитализируют в больницу раненую жительницу Мариуполя, а вслед за ней привозят и мужчину, который кричит от боли. Также показали подвал, где хранятся тела погибших взрослых людей и младенцев.

"Остальные больницы разбомбили, сейчас никто не забирает, ГСЧС нет, никого нет. Я не знаю, куда мы их девать будем, как хоронить… Может в общую могилу, без понятия даже. У нас, это последняя территория, куда привозят раненых, больше пока некуда", – рассказал местный медбрат.

В комментариях под видео украинцы пишут молитвенные обращения к Богу – спасти Мариуполь.

"Господи! Почему это нельзя остановить?!", "Какое горе… невозможно смотреть без слез", "Бедные люди, в чем их вина? Просто жили", "Этому никогда не будет прощения", ""Боже, эти дети. Сердце на миллион друзей", "Боже, помоги", "Это настоящая катастрофа", "Невозможно смотреть без слез", "Боже, спаси Мариуполь", — написали подписчики.