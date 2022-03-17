ВИДЕО | Потап показал больницу в Мариуполе с ранеными и погибшими мирными жителями
Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) опубликовал шокирующее видео, в котором показано госпиталь в Мариуполе, переполненный ранеными мирными жителями. На кадрах одна из последних действующих больниц города, поскольку большинство других были уничтожены обстрелами оккупантов, передает obozrevatel.
Соответствующее видео, снятое изданием AP, Потап опубликовал на личной странице в Instagram. "Госпиталь Мариуполя! Шпиталь Маріуполя! Hospital in Mariupol! #standwithukraine", — коротко подписал артист (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В видео показали, как под звуки взрывов госпитализируют в больницу раненую жительницу Мариуполя, а вслед за ней привозят и мужчину, который кричит от боли. Также показали подвал, где хранятся тела погибших взрослых людей и младенцев.
"Остальные больницы разбомбили, сейчас никто не забирает, ГСЧС нет, никого нет. Я не знаю, куда мы их девать будем, как хоронить… Может в общую могилу, без понятия даже. У нас, это последняя территория, куда привозят раненых, больше пока некуда", – рассказал местный медбрат.
В комментариях под видео украинцы пишут молитвенные обращения к Богу – спасти Мариуполь.
"Господи! Почему это нельзя остановить?!", "Какое горе… невозможно смотреть без слез", "Бедные люди, в чем их вина? Просто жили", "Этому никогда не будет прощения", ""Боже, эти дети. Сердце на миллион друзей", "Боже, помоги", "Это настоящая катастрофа", "Невозможно смотреть без слез", "Боже, спаси Мариуполь", — написали подписчики.