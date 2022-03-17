Выступит ли в Эстонии Киркоров? Вопрос открытый

Piletilevi приостановила продажу билетов на концерт из-за российской войны в Украине и запрашивает дальнейший план действий у Министерства культуры. Киркоров неоднократно появлялся в социальных сетях с комментариями, восхваляющими Владимира Путина и его политику. К примеру, Литва на пять лет запретила ему въезд в страну. В Министерстве культуры Эстонии, однако, пояснили, что пока такой запрет принимать не планируют.

“На сегодняшний день Эстонская Республика приостановила действие договора о культурном сотрудничестве с Россией, что означает отсутствие совместной деятельности на национальном уровне. Однако Эстония не является страной, где государство решает, что должны или не должны делать частные компании, это их собственный моральный выбор. Так же, как и выбор предоставления концертных площадок для организаторов”, — заявил вице-канцлер Министерства культуры Тааниэль Раудсепп.

В общем, решать, быть или не быть Киркорову в Таллинне — дело организатора и зрителей.