17.03.2022, 14:01
Канье Уэст всех достал в Инстаграме — и его забанили
ФОТО: screenshot - youtube
Учетная запись Канье Уэста оказалась на сутки заблокирована. Рэперу дали отдохнуть принудительно: слишком плохо он себя вёл в последнее время.
Телеведущий Тревор Ной прокомментировал его развод — и обиженный Канье в ответ оставил на его странице расистское оскорбление. А до этого долго не мог оставить в покое бывшую супругу Ким Кардашьян и её нового бойфренда Пита Дэвидсона.
Уэста предупредили, что если он после суточной “отсидки” продолжит хулиганить, наказание ему ужесточат.