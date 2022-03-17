Канье Уэст всех достал в Инстаграме — и его забанили

Телеведущий Тревор Ной прокомментировал его развод — и обиженный Канье в ответ оставил на его странице расистское оскорбление. А до этого долго не мог оставить в покое бывшую супругу Ким Кардашьян и её нового бойфренда Пита Дэвидсона.