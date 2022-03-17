Шоубиз
17.03.2022, 14:01

Канье Уэст всех достал в Инстаграме — и его забанили

 
ФОТО: screenshot - youtube

Учетная запись Канье Уэста оказалась на сутки заблокирована. Рэперу дали отдохнуть принудительно: слишком плохо он себя вёл в последнее время.

Телеведущий Тревор Ной прокомментировал его развод — и обиженный Канье в ответ оставил на его странице расистское оскорбление. А до этого долго не мог оставить в покое бывшую супругу Ким Кардашьян и её нового бойфренда Пита Дэвидсона.

Уэста предупредили, что если он после суточной “отсидки” продолжит хулиганить, наказание ему ужесточат.

RusDelfi
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