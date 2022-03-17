17.03.2022, 15:30
“Воровала картошку”: Лолита Милявская вспомнила нищую молодость
ФОТО: screenshot - youtube
Певица Лолита Милявская призналась в беседе с “7Дней”, что в молодости была вынуждена таскать на спине украденную из колхоза картошку, чтобы не умереть с голоду.
“Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах”, — рассказала Лолита.
Она также призналась, что однажды ее поймали на краже, однако председатель колхоза простил девушке проступок. Милявская добавила, что впоследствии они с тремя однокурсниками питались этой картошкой на протяжении полугода.