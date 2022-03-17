17.03.2022, 18:30
Леонид Ярмольник ответил на слухи об эмиграции в Латвию
ФОТО: screenshot - youtube
Актер Леонид Ярмольник был замечен во время прогулки с Геннадием Хазановым в Юрмале. Это спровоцировало слухи о его отъезде в Латвию. Российские "патриоты" тут же начали заочно оскорблять артиста и обвинять в бегстве и трусости.
“Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним… Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают”, — пояснил Ярмольник в одном из телеграм-каналов.
Ранее Вячеслав Манучаров иронично “удивился”, как так получилось, что у многих его коллег так совпало, что отпуск был запланирован именно на март.