Брюс Уиллис сообщил о своей деменции и завершении карьеры

Для партнеров по новым фильмам Уиллиса это сообщение не стало новостью: артисту в последнее время помогал суфлер, который подсказывал ему текст.

Однако, как сообщают СМИ, завершить карьеру Уиллис планирует на мажорной ноте — снявшись аж в десятке фильмов. Впрочем, в последнее время Брюс был на редкость неразборчив в выборе картин. И запомнится ли хоть что-то из его “дембельского альбома” зрителям — большой вопрос. Просто напомним (не при Брюсе будет сказано) некоторые его “шедевры” последних лет. “Преступный квест” (рейтинг на русскоязычном Кинопоиске — 3,8 из 10), “За гранью жизни” (5,1), “Брешь” (3,9), “Звёздный рубеж” (3,4), “Приказано: уничтожить” (4,0), “Дожить до утра” (4,4), “Ночь в осаде” (4,7).