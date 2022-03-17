В апреле начинается новый сезон “Laula mu laulu” — песни самых любимых эстонских исполнителей в новой аранжировке

“Это первый сезон за более чем семь лет, где старые любимые мелодии получат новое звучание”, — сказал продюсер передачи Каупо Карелсон. Последний раз передача вышла в эфир в 2015 году.

В этом сезоне хиты друг друга исполнят Таня Михайлова-Саар, Элина Борн, Кадри Вооранд, Юри Поотсман, Михкель Рауд, Свен Лыхмус и Северная Корея из “5MIINUS”. Композитор в специальном эпизоде — Рейн Раннап. Исполнители представляют широкий спектр музыкальных жанров. Все они сейчас на пике популярности, и многие знают их хиты наизусть.

В 2022 году передача будет проходить в прекрасном классическом поместье Керну, построенном в начале XIX века и расположенном на берегу очаровательного водоема. Дни семи певцов, на неделю переселившихся на мызу, заполнены репетициями и подготовкой к вечернему выступлению. Кроме того, конечно, для артистов это возможность провести немного времени вместе и лучше узнать друг друга. А вечером все соберутся за общим столом и споют друг другу самые любимые и популярные песни.

Пятый сезон серии передач транслирует канал Inspira компании Telia, призванный обеспечить местный телевизионный рынок эксклюзивным качественным контентом.

“Канал Inspira создал для нас прекрасную возможность регулярно предлагать новый интересный контент и совместные проекты, направленные на обогащение потребительского опыта, а также на поддержку местной кино- и телеиндустрии и культуры Эстонии в целом”, — сказал Карл Антон, руководитель сферы телевидения и мультимедиа Telia Eesti.