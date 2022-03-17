ВИДЕО | “Пропаганда и дезинформация”: к россиянам обратился Арнольд Шварценеггер
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к жителям России, посвященное войне в Украине, — сообщает “Медуза”.
Прежде чем начать говорить о “суровой реальности”, Шварценеггер рассказал в обращении о своих давних связях с Россией и о том, как в 1961 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Вене он познакомился с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым, который стал его героем.
Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве… Я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю.
Позвольте напомнить, что я вам говорю это с той же искренней заботой, с которой я говорил с американским народом, когда произошла попытка мятежа 6 января прошлого года, когда дикая толпа пошла штурмом на Капитолий, пытаясь свергнуть наше правительство. Знаете, случаются такие моменты, вот такие неправильные, и тогда нам нельзя молчать.
С вашим правительством все то же самое. Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина — страна с президентом еврейского происхождения… Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты.
Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имеющие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет. На самом деле, давайте я вам расскажу. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только четыре страны проголосовали вместе с Россией. Это факт. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине".
По словам Шварценеггера, российские власти не говорят россиянам о последствиях этой войны для России. “Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания”, — сказал актер.
"Я знаю, что российский народ не в курсе того, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это — пропаганда и дезинформация. <…> А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну".
В заключение Шварценеггер обратился к жителям России, которые выходят на антивоенные акции протеста: “Мир увидел вашу смелость. Мы знаем, что вы страдаете от последствий вашей смелости. Вас задерживают. Вас сажают. Вас бьют. Вы — мои новые герои. У вас есть сила Юрия Петровича Власова. У вас настоящее сердце России. Дорогие мои российские друзья, да благослови вас Господь”.
В своём телеграм-канале актёр добавил к видео сообщение по-русски: “Я люблю русский народ. Вот почему я должен сказать тебе правду. Пожалуйста, смотрите и делитесь”.