Прежде чем начать говорить о “суровой реальности”, Шварценеггер рассказал в обращении о своих давних связях с Россией и о том, как в 1961 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Вене он познакомился с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым, который стал его героем.

Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве… Я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю.

Позвольте напомнить, что я вам говорю это с той же искренней заботой, с которой я говорил с американским народом, когда произошла попытка мятежа 6 января прошлого года, когда дикая толпа пошла штурмом на Капитолий, пытаясь свергнуть наше правительство. Знаете, случаются такие моменты, вот такие неправильные, и тогда нам нельзя молчать.

С вашим правительством все то же самое. Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина — страна с президентом еврейского происхождения… Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты.

Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имеющие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет. На самом деле, давайте я вам расскажу. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только четыре страны проголосовали вместе с Россией. Это факт. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине".