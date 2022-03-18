Умерла актриса Наталья Назарова (“Старый Новый год”, “Любимая женщина механика Гаврилова”)

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году она окончила Школу-студию при МХАТе (мастерская Павла Массальского), после чего ее сразу приняли в труппу Московского художественного театра. Тогда же состоялся ее дебют в кино.