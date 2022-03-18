18.03.2022, 09:00
Умерла актриса Наталья Назарова (“Старый Новый год”, “Любимая женщина механика Гаврилова”)
ФОТО: kino-teatr.ru
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталья Назарова умерла в возрасте 72 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. “Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности”, — скорбит он.
Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году она окончила Школу-студию при МХАТе (мастерская Павла Массальского), после чего ее сразу приняли в труппу Московского художественного театра. Тогда же состоялся ее дебют в кино.
В числе наиболее известных работ Назаровой роли в фильмах “Неоконченная пьеса для механического пианино”, “Молодая жена”, “Старый новый год”, “Последний побег”, “Мисс миллионерша”, “Любимая женщина механика Гаврилова”.
В 1989 году Назарова получила черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестного преступника и по состоянию здоровья была вынуждена оставить актерскую профессию.