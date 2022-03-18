Как есть меньше соли: 3 совета от профессионалов

Организму требуется небольшое количество для поддержания надлежащего баланса жидкости в наших клетках и кровотоке, а также для нервной проводимости и сокращения мышц. Большинство людей потребляют гораздо больше, чем необходимо для этих функций, и почти в два раза больше рекомендованного максимального потребления натрия в 2300 миллиграммов (мг) в день.

Когда в крови слишком много натрия, организм разбавляет его, втягивая воду в кровеносные сосуды. Это увеличивает объем крови, что оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Хотя возникающее в результате высокое кровяное давление обычно не имеет симптомов, оно увеличивает риск сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности, повреждения почек, потери зрения и сексуальной дисфункции.

Как сократить потребление натрия



Соль — это приобретенный вкус, и мы можем переучить наши вкусовые рецепторы довольствоваться меньшим. Эксперты университета Тафтса рассказали, как есть меньше соли.

Готовьте дома чаще. Около 25% натрия поступает из ресторанной пищи. Согласно одному исследованию, блюда в ресторане могут содержать более половины рекомендуемого суточного количества натрия, в среднем около 1300 мг за один прием пищи.

Прочтите этикетку с информацией о пищевой ценности. Когда вы выбираете упакованные продукты, проверьте этикетку с информацией о пищевой ценности перед покупкой. Даже если на лицевой стороне упаковки написано “Пониженное содержание натрия” или “Без добавления соли”, продукт не обязательно содержит мало натрия или не содержит натрия.

Ограничьте приготовленную пищу. Около 65% потребляемого нами натрия поступает из готовых и обработанных пищевых продуктов, купленных в розничных магазинах , таких как замороженные блюда, крекеры, консервы, соусы, предварительно приправленные зерновые смеси и заправки.