Решился на эвтаназию: 86-летний Ален Делон собирается уйти из жизни

Алену Делону 86 лет. Он разбил не одно женское сердце, когда-то о нем грезили все красотки мира. Теперь же актер задумывается о смерти. Причем это не просто философские рассуждения. Он решил уйти из жизни, сделав эвтаназию, передает woman.ru

“Стареть — это ужасно! И мы ничего не можем с этим поделать. Мы теряем лицо и зрение, встаем на ноги и чувствуем, как, черт возьми, болит лодыжка. Мучения страшны”, — когда-то признался французский актер.

Возможно, на подобный шаг его толкают проблемы со здоровьем. Актер живет в Швейцарии и почти все время проводит в госпитале.

В Европе метод применяется в Швейцарии и поэтому актер обосновался в данной стране. Теперь решение за старшим сыном Делона, именно его отец просит помочь ему умереть.

“Я нахожу этот способ уйти из жизни наиболее логичным и естественным, — говорит актер. — С возрастом мы имеем право свалить к черту по-тихому из жизни, без больниц и уколов”, — откровенничает звезда.

По словам источников, он уже позаботился о наследстве, распределив его между детьми.